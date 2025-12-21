PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall auf Stedinger Straße

Delmenhorst (ots)

Am Samstagmorgen um 08:18 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ursächlich für den Zusammenstoß war, dass eine 60-jährige Anwohnerin mit ihrem Ford Fiesta von ihrer Hofeinfahrt auf die Fahrbahn der Stedinger Straße einbog, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Sie übersah die Mercedes B-Klasse eines 67-jährigen Delmenhorsters, welcher die Fahrbahn in Richtung Lemwerder befuhr. Durch den Zusammenprall erlitt die Fahrerin des Fiesta einen Schock und wurde mittels RTW einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Auf der Fahrbahn ausgetretene Kühlflüssigkeit wurde durch die Feuerwehr abgestreut. Nach Dokumentation des eingetretenen Sachschadens in Höhe von 7500 Euro konnte die Polizei die Fahrbahn wieder freigeben.

Rückfragen bitte an:

PHK Heibült
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren