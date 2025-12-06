PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Alkoholisiert und ohne Führerschein im Straßenverkehr teilgenommen

Bingen (ots)

Am frühen Morgen des 06.12.2025 wurden Beamte der PI Bingen gegen 00:15 Uhr in der Saarlandstraße in Bingen auf einen PKW der Marke Audi aufmerksam, welcher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Trotz diverser Anhaltesignale zeigte der Fahrer des PKW über mehrere Kilometer hinweg keine Reaktion und setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Erst nach einigen Minuten entschied sich der Fahrer schließlich seinen PKW anzuhalten, bei Ansprache der Beamten konnte von dem 26-jährigen Mann deutlicher Atemalkoholgeruch ausgehend wahrgenommen werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Bei der Überprüfung der Personalien zeigte sich, dass der Mann vor wenigen Wochen erst unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursachte und hierbei seine ausländische Fahrerlaubnis entzogen bekommen hat. Diese konnte er am heutigen Tag den Beamten zwar wieder vorzeigen, im Rahmen weiterer Überprüfungen wurde jedoch festgestellt, dass infolge des Verkehrsunfalls vor wenigen Wochen dem 26-jährigen die Fahrerlaubnis gerichtlich vorläufig entzogen wurde und dieser somit kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug mehr führen darf. Der Mann muss sich nun in mehreren Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 905-0
E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/6qMj62o

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell

