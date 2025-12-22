Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 28 in Delmenhorst unterwegs

Delmenhorst (ots)

Ein Mann ohne Fahrerlaubnis ist am Sonntag, 21. Dezember 2025, auf der Autobahn 28 gestoppt worden.

Der 19-jährige Mann aus Delmenhorst war gegen 14:20 Uhr mit einem Mercedes auf der Autobahn 28 in Richtung Bremen unterwegs. Kontrolliert wurde er auf dem Gelände einer Rastanlage zwischen dem Dreieck Delmenhorst und der Anschlussstelle Groß Mackenstedt, weil am Mercedes sowohl die Windschutzscheibe als auch die Heckleuchten mit Tönungsfolie beklebt waren. Die Betriebserlaubnis für den Pkw war damit erloschen. Der Fahrer gab gegenüber den Beamten der Autobahnpolizei Personalien an, die sich nach der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Maßnahme als falsch herausstellten. Wahrheitswidrige Angaben hatte der 19-Jährige gemacht, weil er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Gegen den Delmenhorster wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Darüber hinaus wird er sich wegen der falschen Angabe von Personalien und des Fahrens mit dem Mercedes trotz erloschener Betriebserlaubnis verantworten müssen.

