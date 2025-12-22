Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Frau bei Unfall in Butjadingen lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Butjadingen hat eine Autofahrerin am Montag, 22. Dezember 2025, gegen 11:30 Uhr, lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Die 47-jährige Frau aus Nordenham war zur Unfallzeit mit einem Kleinwagen auf der Langwarder Straße in Richtung Burhave unterwegs. Ungefähr in Höhe Mürrwarden kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Die Frau wurde zunächst von Ersthelfern betreut und anschließend von Rettungskräften versorgt. Ihre Verletzungen wurden als lebensgefährlich eingestuft. Der Transport ins Krankenhaus erfolgte mit einem Rettungshubschrauber. Am Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

