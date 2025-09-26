PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Schockanruf über angeblichen Verkehrsunfall bringt Seniorin um fünfstelligen Geldwert

Schwerte (ots)

Am Donnerstag (25.09.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil einer 78-jährigen Seniorin aus Schwerte.

Gegen 18:55 Uhr erhielt die 78-Jährige einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten aus München. Dieser gab an, dass die Tochter der Schwerterin in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden sei.

Die Seniorin wurde aufgefordert eine Kaution in Höhe von 80.000 Euro zu bezahlen. Ihr wurde weiterhin erklärt, dass sie anstelle des geforderten Bargelds, die Kaution auch mit Schmuck begleichen könne.

Gegen 19:15 Uhr erschien dann eine unbekannte männliche Person an der Haustür der Schwerterin in der Schloßweide, an welche sie den Schmuck übergab.

Es entstand ein Vermögensschaden in fünfstelliger Höhe.

Die männliche Person, die den Schmuck abgeholt hat, kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 170 cm groß
   - dunkelbraune Haare
   - blau/grauer Kapuzenpullover
   - Mütze weit in das Gesicht gezogen

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Polizeiliche Präventionshinweise:

   -	Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. -	Geben Sie 
unbekannten Personen niemals Auskünfte über Vermögensverhältnisse 
oder andere sensible Daten. -	Beenden Sie Telefonate direkt und 
erkundigen Sie sich persönlich bei Ihrem Bankinstitut. -	Ziehen Sie 
eine Vertrauensperson hinzu. -	Wenn Sie verdächtige Feststellungen 
machen, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

