PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr München

FW-M: Brandmeldeanlage alarmiert die Feuerwehr (Ludwigsvorstadt)

München (ots)

Donnerstag, 21. August 2025, 23.14 Uhr

Bayerstraße

Eine Brandmeldeanlage in einem Hotel hat einen Brand in der Entstehungsphase erfasst und so konnte durch das frühzeitige Eingreifen der Feuerwehr ein größeres Feuer verhindert werden.

Bei über 3.000 Brandmeldeanlagen im Stadtgebiet München lösen diese in einer Vielzahl der Alarmmeldungen nicht etwa wegen eines Feuers, sondern aufgrund anderer Ursachen, wie z. B. Staubentwicklungen, Rauchen, Koch- oder Wasserdämpfen, aber auch Räucherstäbchen oder Deospray aus. Bei der Auslösung einer Brandmeldeanlage in einem Hotel in der Nacht auf Freitag gingen die Einsatzkräfte daher üblich routiniert an die Einsatzlage und verschafften sich erst mal ein Bild in der Brandmeldezentrale über den eingelaufenen Melder. Bereits hier zeigte sich, dass etwas mehr dahintersteckt, da noch weitere Melderschleifen auslösten.

Die Einsatzkräfte gingen sofort, der Laufkarte folgend, in den Auslösebereich und konnten beim Betreten des angrenzenden Flurs bereits Rauchschwaden feststellen. Als sie im betroffenen Bereich brennende Wäsche in einem Trockner vorfanden, leiteten sie direkt die Löschmaßnahmen ein und räumten den Trockner aus. Das Feuer war so schnell gelöscht. Um den Rauch aus den Zimmern und Fluren zu bekommen, mussten aber drei Lüfter und einige Zeit investiert werden. Ziel war es, den Rauch nicht in die öffentlichen Bereiche des Hotels kommen zu lassen. Nach eineinhalb Stunden waren alle Maßnahmen abgeschlossen.

Zur Brandursache und Schadenssumme liegen keine Informationen vor.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(pyz)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Pressekontakt:
Feuerwehr München
Pressestelle
Telefon: 089 / 2353 31311
(Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:30 bis
12:00 Uhr)
E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de

Internet: www.feuerwehr-muenchen.de
Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen
Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen
Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr München
Weitere Meldungen: Feuerwehr München
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 09:49

    FW-M: Regen in der Stadt (Stadtgebiet)

    München (ots) - Mittwoch, 20. August 2025, ab 16.00 Uhr Stadtgebiet München Am Mittwochnachmittag hat es in großen Teilen Münchens und im Umland einen kurzen Starkregen gegeben. Die Einsätze für die Feuerwehr München hielten sich aber in Grenzen. Ab 16 Uhr zogen über München die Regenwolken auf und es "schüttete kurzzeitig wie aus Kübeln". Das Wasser sammelte sich wie so oft in Unterführungen und ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 09:48

    FW-M: Unfallfahrt endet mit großem Schrecken (Ludwigvorstadt)

    München (ots) - Dienstag, 19. August 2025, 14.11 Uhr Gärtnerplatz Am Dienstagnachmittag ist ein 58-jähriger Fahrer mit seinem Pkw quer über den Gärtnerplatz gefahren. Eine 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt. In dem Notruf, den die Leitstelle München erreichte, hieß es, dass ein Pkw über den Gärtnerplatz und in einen weiteren Pkw gefahren sei. Mindestens zwei Personen seien verletzt. Als die disponierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren