Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Stark alkoholisiert auf der Autobahn 28 in Ganderkesee unterwegs

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstag, 23. Dezember 2025, gegen 01:30 Uhr, auf der Autobahn 28 in Richtung Bremen unterwegs gewesen.

Ein Mitarbeiter der Tank- und Rastanlage Hasbruch verständigte die Polizei, weil ein Kunde beim Bezahlen einer Tankrechnung Probleme machte und zudem nach Alkohol roch. Weil auf den Überwachungskameras zu erkennen war, dass der 32-jährige Mann aus Lettland mit einem Auto auf das Gelände der Rastanlage gefahren war, leiteten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Ein zuvor durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,32 Promille. Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden.

Weil er im Laufe der Maßnahme zunehmend aggressiver wurde und auch die Begehung von Straftaten ankündigte, musste er in Gewahrsam genommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell