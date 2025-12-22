PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuerwerk im Altkleidercontainer

Hemer (ots)

Unbekannte haben am Samstag kurz vor 20 Uhr an der Friedrich-Grohe-Straße in einem Kleidercontainer eine Feuerwerks-Batterie gezündet. Der Container geriet darauf in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen und Plätzen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 15:24

    POL-MK: Brände - Einbrüche - Reifen zerstochen - E-Scooter gestohlen

    Iserlohn (ots) - Am Freitagnachmittag hat eine Bewohnerin eines Hauses an der Calvinstraße ihr Essen auf dem Herd vergessen. Es entstand ein Brand, der die Dunstabzugshaube und einen Schrank beschädigte. Eine Nachbarin bemerkte, dass bereits Qualm aus der Wohnung kam und sah den Feuerschein in der Wohnung. Die Mieter mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:20

    POL-MK: Wochenende: falsche Spendensammler und Verfolgungsfahrten

    Kierspe (ots) - Beim Spendensammeln für Taubstumme ist eine angeblich taubstumme Frau am Samstag an einem Supermarkt an der Friedrich-Ebert-Straße an eine tatsächlich taubstumme Zeugin geraten. Als die Zeugin die Unbekannte ansprach, wurde diese aggressiv und flüchtete. Die Zeugin konnte der Sammlerin ein Blatt vom Klemmbrett abnehmen, auf dem Spendengelder und ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 15:20

    POL-MK: Einbrüche - Feuer - Stern abgebrochen

    Menden (ots) - Am Sonntag gegen 4.45 Uhr brannte in einer Fußgängerunterführung an der Klosterstraße ein Stapel Zeitungen. Als die Polizei eintraf, war der Brand bereits erloschen. Unbekannte sind am Samstagnachmittag oder Abend in ein Wohnhaus an der Wasserstraße eingebrochen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen und stahlen ein iPhone 11 sowie Bargeld. Die Geschädigten kehrten zwar bereits am Abend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren