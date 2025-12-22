POL-MK: Feuerwerk im Altkleidercontainer

Iserlohn (ots) - Am Freitagnachmittag hat eine Bewohnerin eines Hauses an der Calvinstraße ihr Essen auf dem Herd vergessen. Es entstand ein Brand, der die Dunstabzugshaube und einen Schrank beschädigte. Eine Nachbarin bemerkte, dass bereits Qualm aus der Wohnung kam und sah den Feuerschein in der Wohnung. Die Mieter mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr ...

mehr