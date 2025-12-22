Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Feuerwerk im Altkleidercontainer
Hemer (ots)
Unbekannte haben am Samstag kurz vor 20 Uhr an der Friedrich-Grohe-Straße in einem Kleidercontainer eine Feuerwerks-Batterie gezündet. Der Container geriet darauf in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen und Plätzen. (cris)
