Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Feuer - Stern abgebrochen

Menden (ots)

Am Sonntag gegen 4.45 Uhr brannte in einer Fußgängerunterführung an der Klosterstraße ein Stapel Zeitungen. Als die Polizei eintraf, war der Brand bereits erloschen.

Unbekannte sind am Samstagnachmittag oder Abend in ein Wohnhaus an der Wasserstraße eingebrochen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen und stahlen ein iPhone 11 sowie Bargeld. Die Geschädigten kehrten zwar bereits am Abend zurück und sahen das Chaos, glaubten aber an einen Scherz der Tochter. Erst am nächsten Morgen stellte sich heraus, dass ein Einbrecher im Haus war. Die Betroffenen riefen die Polizei, die Spuren sicherte.

An einem Mercedes, der in der Mühlenbergstraße parkte, wurde in der Nacht zum Freitag der Mercedes-Stern abgebrochen und gestohlen.

Ein Unbekannter hat am Sontag zwischen 10.10 und 10.14 Uhr an der Lendringser Hauptstraße eine Scheibe eines Supermarktes eingeschlagen und mindestens eine Dose Tabak gestohlen. (cris)

