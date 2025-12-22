PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch

Werdohl (ots)

Unbekannte sind im Laufe der vergangenen Woche an der Ütterlingser Straße in eine Wohnung eingebrochen. Sie entwendeten Schmuck. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

