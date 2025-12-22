Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch
Werdohl (ots)
Unbekannte sind im Laufe der vergangenen Woche an der Ütterlingser Straße in eine Wohnung eingebrochen. Sie entwendeten Schmuck. (cris)
