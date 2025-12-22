PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Häusliche Gewalt

Neuenrade (ots)

Die Polizei wurde am Freitagnachmittag gerufen, weil ein Mann seine Frau und Kinder schlug und trat. Die Frau und ihre Kinder suchten Hilfe bei Nachbarn. Als die Polizeibeamten eintrafen, war der Mann nicht zu Hause. Während der Aufnahme der Anzeige kam er den Beamten jedoch im Treppenhaus entgegen. Die Beamten wollten ihn zum Sachverhalt befragen, womit er jedoch nicht einverstanden war und in die Wohnung gehen wollte. Zu Viert hielten ihn die Polizeibeamten fest. Dagegen wehrte er sich mit Leibeskräften. Die Polizeibeamten nahmen den stark alkoholisierten Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Das Jugendamt wurde eingeschaltet.

Die Polizei weist auf das Hilfetelefon "Gegen Gewalt an Frauen" hin. Das Hilfetelefon ist innerhalb Deutschlands an 365 Tagen rund um die Uhr unter der Rufnummer 116016 erreichbar. Die Beratung erfolgt in 17 Sprachen sowie auch in leichter Sprache und Gebärdensprache. Auch die Polizei berät nach häuslicher Gewalt. Betroffene oder Ratsuchende können sich melden unter Telefon 02373/9099 -5517 (Frau Klein) und -5511 (Herr Vogel). Die Polizei vermittelt Frauen an Beratungsstellen und gibt Informationen zum Gewaltschutzgesetz, wie beispielsweise Annäherungsverboten und Zuweisung der Wohnung nach Häuslicher Gewalt. In akuten Fällen wie am Freitag in Neuenrade sollten sich Betroffene nicht scheuen, den Polizeinotruf 110 zu wählen. (cris)

