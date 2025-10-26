Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Suche nach zahlreichen Geschädigten

Erfurt (ots)

Im Bereich des nördlichen Schmidtstedter Knotens wurden Samstagabend zahlreiche Verkehrsteilnehmer durch eine 17-jährige männliche Person zu Gefahrenbremsungen gezwungen. Der junge Mann, welcher erheblich alkoholisiert war, sprang hier wiederholt vor herannahende Fahrzeuge auf die Fahrbahn und zwang diese damit zum Anhalten. Bei einem 1er BMW soll der Jugendliche darüber hinaus versucht haben, die Tür gewaltsam zu öffnen. Dank des zügigen Einschreitens von Erfurter Polizisten konnten diese gefährlichen Eingriffe jedoch unterbunden und somit Schlimmeres verhindert werden. Der verwirrte 17-Jährige wurde letztlich zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Erfurter Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Erfurt Süd sucht nun nach den Verkehrsteilnehmern, welche durch das gefährliche Verhalten beeinträchtigt waren. Diese können sich bei jeder Polizeidienststelle unter Benennung der Einsatznummer 25441676 melden.(AS)

