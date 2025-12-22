PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisste 16-Jährige wieder da

Lüdenscheid (ots)

Die am Freitag als vermisst gemeldete 16-Jährige aus Lüdenscheid ist wohlbehalten wieder zu Hause. Die Vermisstenfahndung der Polizei wird eingestellt. Die Polizei dankt für die Unterstützung! (cris)

