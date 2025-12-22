POL-MK: Vermisste 16-Jährige wieder da

Hemer (ots) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Parkstraße ist heute Nachmittag eine 66-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Der Notruf ging gegen 17.20 Uhr ein. Die Feuerwehr löschte das Feuer und fand die verstorbene Bewohnerin, die bettlägerig war. Der Brandort wurde versiegelt und der Leichnam beschlagnahmt. Die Feuerwehr stellte Strom und Gas ab. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht ...

mehr