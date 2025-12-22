Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Vermisste 16-Jährige wieder da
Lüdenscheid (ots)
Die am Freitag als vermisst gemeldete 16-Jährige aus Lüdenscheid ist wohlbehalten wieder zu Hause. Die Vermisstenfahndung der Polizei wird eingestellt. Die Polizei dankt für die Unterstützung! (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell