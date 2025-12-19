Iserlohn (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 11-13 Uhr an einer Wohnungstür an der Schlesischen Straße gehebelt. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise an die Polizei Iserlohn. In Hennen wurde ein Pedelec vor einem Supermarkt gestohlen. Um kurz vor 18 Uhr knackten Unbekannte das Faltschloss an der Hennener Straße, der Eigentümer informierte die Polizei. Nun werden Zeugen gesucht, Hinweise werden an die ...

mehr