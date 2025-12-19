PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Diebe

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 11-13 Uhr an einer Wohnungstür an der Schlesischen Straße gehebelt. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise an die Polizei Iserlohn.

In Hennen wurde ein Pedelec vor einem Supermarkt gestohlen. Um kurz vor 18 Uhr knackten Unbekannte das Faltschloss an der Hennener Straße, der Eigentümer informierte die Polizei. Nun werden Zeugen gesucht, Hinweise werden an die 0237191990 erbeten. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

