POL-MK: Anzeigen nach Ladenbetreten

Hemer (ots) - Unbekannte versuchten sich am Mühlenweg an den Türen mehrerer Mehrfamilienhäuser. Sie hebelten offenbar an zwei Metalltüren und versuchten, ins Innere zu gelangen. Erfolgreich waren sie nicht, dennoch ermittelt die Kripo zu den Einbruchsversuchen in der Nacht auf Mittwoch. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizeiwache in Hemer zu richten. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

