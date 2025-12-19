Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Anzeigen nach Ladenbetreten
Plettenberg (ots)
Trotz Hausverbots hat ein 39-jähriger Mann am Donnerstagmorgen zum wiederholten Male ein Geschäft an der Ziegelstraße betreten. Deshalb riefen die Mitarbeiter die Polizei. Als der Mann mitbekam, dass die Polizei eintraf, beschimpfte und beleidigte er die Mitarbeiter. Polizeibeamte brachten ihn nach draußen, erteilten einen Platzverweis und schrieben Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Bedrohung. (cris)
