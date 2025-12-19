PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeigen nach Ladenbetreten

Plettenberg (ots)

Trotz Hausverbots hat ein 39-jähriger Mann am Donnerstagmorgen zum wiederholten Male ein Geschäft an der Ziegelstraße betreten. Deshalb riefen die Mitarbeiter die Polizei. Als der Mann mitbekam, dass die Polizei eintraf, beschimpfte und beleidigte er die Mitarbeiter. Polizeibeamte brachten ihn nach draußen, erteilten einen Platzverweis und schrieben Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Bedrohung. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

