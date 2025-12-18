POL-MK: Einbrecher unterwegs

Werdohl (ots) - Polizeibeamte kontrollierten gestern Mittag einen Werdohler auf der Lennestraße. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Die Beamten nahmen ihn daher mit zur Wache, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen kam zudem ein verbotenes Springmesser zum Vorschein. Die Beamten stellten es ...

mehr