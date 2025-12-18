PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher unterwegs

Hemer (ots)

Unbekannte versuchten sich am Mühlenweg an den Türen mehrerer Mehrfamilienhäuser. Sie hebelten offenbar an zwei Metalltüren und versuchten, ins Innere zu gelangen. Erfolgreich waren sie nicht, dennoch ermittelt die Kripo zu den Einbruchsversuchen in der Nacht auf Mittwoch. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizeiwache in Hemer zu richten. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

