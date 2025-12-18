PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer tritt gegen Auto

Lüdenscheid (ots)

Zeugen verständigten gestern Nachmittag die Polizei. Ein bisher unbekannter Täter hatte an der Sauerfelder Straße gegen ein geparktes Auto getreten. Anschließend ging er Richtung Stern-Platz davon. Am Auto entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer hat den Täter gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Der Verdächtige war männlich, von normaler Statur, hatte eine Stirnglatze mit an den Seiten längeren, nach hinten gekämmten braunen Haaren und trug eine braune Jacke. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 07:59

    POL-MK: Mutmaßliche Drogenfahrt mit Springmesser

    Werdohl (ots) - Polizeibeamte kontrollierten gestern Mittag einen Werdohler auf der Lennestraße. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Die Beamten nahmen ihn daher mit zur Wache, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen kam zudem ein verbotenes Springmesser zum Vorschein. Die Beamten stellten es ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 07:17

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Märkischer Kreis (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im nördlichen Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Iserlohn-Letmathe, Brinkhofstraße Zeit 17.12.2025, 12:05 Uhr bis 14:05 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 350 Verwarngeldbereich 55 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:51

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Iserlohn (ots) - Messstelle: Iserlohn, Rheinen, Rheinener Straße Zeit: 16.12.2025, 7:30 bis 12:45 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge: 1600; Verwarngeldbereich: 170; Ordnungswidrigkeitenanzeigen: 31; Anzahl der Fahrverbote: 0; Höchster Messwert: 60 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart: PKW; Zulassungsbehörde D. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren