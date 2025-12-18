Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer tritt gegen Auto

Lüdenscheid (ots)

Zeugen verständigten gestern Nachmittag die Polizei. Ein bisher unbekannter Täter hatte an der Sauerfelder Straße gegen ein geparktes Auto getreten. Anschließend ging er Richtung Stern-Platz davon. Am Auto entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer hat den Täter gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Der Verdächtige war männlich, von normaler Statur, hatte eine Stirnglatze mit an den Seiten längeren, nach hinten gekämmten braunen Haaren und trug eine braune Jacke. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

