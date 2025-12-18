PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Drogenfahrt mit Springmesser

Werdohl (ots)

Polizeibeamte kontrollierten gestern Mittag einen Werdohler auf der Lennestraße. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Die Beamten nahmen ihn daher mit zur Wache, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen kam zudem ein verbotenes Springmesser zum Vorschein. Die Beamten stellten es sicher und zeigten den Werdohler wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Straßenverkehrsgesetz an. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 07:17

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Märkischer Kreis (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im nördlichen Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Iserlohn-Letmathe, Brinkhofstraße Zeit 17.12.2025, 12:05 Uhr bis 14:05 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 350 Verwarngeldbereich 55 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 11:51

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Iserlohn (ots) - Messstelle: Iserlohn, Rheinen, Rheinener Straße Zeit: 16.12.2025, 7:30 bis 12:45 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge: 1600; Verwarngeldbereich: 170; Ordnungswidrigkeitenanzeigen: 31; Anzahl der Fahrverbote: 0; Höchster Messwert: 60 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart: PKW; Zulassungsbehörde D. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 10:35

    POL-MK: Betrug angezeigt

    Lüdenscheid (ots) - Auf der Suche nach einem Job ist eine 32-jährige Lüdenscheiderin vermutlich auf Betrüger hereingefallen. Sie hatte eine Werbung im sozialen Netzwerk TikTok entdeckt und sich per WhatsApp bei dem Anbieter gemeldet. Ihr angeblicher Auftrag: Sie sollte über Tätigkeiten auf einer Kryptoseite Provisionen erhalten. Um einen Account anzulegen, überwies sie zunächst Geld, das sie tatsächlich anschließend als Provision zurückbekam. Um weitere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren