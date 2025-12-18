Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mutmaßliche Drogenfahrt mit Springmesser
Werdohl (ots)
Polizeibeamte kontrollierten gestern Mittag einen Werdohler auf der Lennestraße. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehen könnte. Die Beamten nahmen ihn daher mit zur Wache, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Bei der Durchsuchung des 29-Jährigen kam zudem ein verbotenes Springmesser zum Vorschein. Die Beamten stellten es sicher und zeigten den Werdohler wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Straßenverkehrsgesetz an. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell