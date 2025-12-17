PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn (ots)

Messstelle: Iserlohn, Rheinen, Rheinener Straße Zeit: 16.12.2025, 7:30 bis 12:45 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge: 1600; Verwarngeldbereich: 170; Ordnungswidrigkeitenanzeigen: 31; Anzahl der Fahrverbote: 0; Höchster Messwert: 60 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart: PKW; Zulassungsbehörde D.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 10:35

    POL-MK: Betrug angezeigt

    Lüdenscheid (ots) - Auf der Suche nach einem Job ist eine 32-jährige Lüdenscheiderin vermutlich auf Betrüger hereingefallen. Sie hatte eine Werbung im sozialen Netzwerk TikTok entdeckt und sich per WhatsApp bei dem Anbieter gemeldet. Ihr angeblicher Auftrag: Sie sollte über Tätigkeiten auf einer Kryptoseite Provisionen erhalten. Um einen Account anzulegen, überwies sie zunächst Geld, das sie tatsächlich anschließend als Provision zurückbekam. Um weitere ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 09:18

    POL-MK: Kontrolleinsatz am Montag inklusive Verfolgungsfahrt

    Iserlohn (ots) - Am Montag wurden vom Mittag an bis in die Abendstunden ganze 250 Autos angehalten und auf Herz und Nieren geprüft. Die Polizei kontrollierte überwiegend im Bereich der Baarstraße und an der Dortmunder Straße. Hier gab es einige Auffälligkeiten: ein Fahrzeugführer musste zur Blutprobe auf die Wache mitgenommen werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Zwei ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 09:15

    POL-MK: Betrug auf Social Media

    Werdohl (ots) - Damit sein Account auf der Social-Media-Plattform Discord nicht gesperrt wird, hat ein 23-jähriger Werdohler eine hohe Geldsumme gezahlt. Die Unbekannten hatten ihn angeschrieben und erklärt, dass er das Geld zahlen müsse, um nicht "gehackt" zu werden. Der Werdohler transferierte das Geld per "Freunde"-Funktion, so dass eine Rückerstattung nicht möglich ist. Am Dienstag erstattete er Anzeige bei der Polizei. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren