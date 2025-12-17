Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Iserlohn (ots)
Messstelle: Iserlohn, Rheinen, Rheinener Straße Zeit: 16.12.2025, 7:30 bis 12:45 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge: 1600; Verwarngeldbereich: 170; Ordnungswidrigkeitenanzeigen: 31; Anzahl der Fahrverbote: 0; Höchster Messwert: 60 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart: PKW; Zulassungsbehörde D.
