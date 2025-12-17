PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrolleinsatz am Montag inklusive Verfolgungsfahrt

Iserlohn (ots)

Am Montag wurden vom Mittag an bis in die Abendstunden ganze 250 Autos angehalten und auf Herz und Nieren geprüft. Die Polizei kontrollierte überwiegend im Bereich der Baarstraße und an der Dortmunder Straße. Hier gab es einige Auffälligkeiten: ein Fahrzeugführer musste zur Blutprobe auf die Wache mitgenommen werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. Zwei Fahrzeugführer besaßen keine Fahrerlaubnis, auch hier war die Fahrt nach der Kontrolle beendet. Zwei Fahrzeuge wiesen zudem keinen Versicherungsschutz auf. Hier ermittelt nun das Verkehrskommissariat gegen Fahrzeughalter und -führer. Außerdem wurden 35 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Darunter fallen unter anderem die Handynutzung, kaputtes Licht, das Nichtmitführen von Verbandkasten, Warndreieck und Warnweste und andere Verstöße. Ziel der Aktion war es, über Gefahren im Verkehr zu sensibilisieren und bei Verstößen rechtzeitig einzuschreiten. Ein 21 Jahre alter Dortmunder wollte dies scheinbar nicht zulassen. Er passierte gegen Mittag die Kontrollstelle an der Baarstraße und sollte heraus gewunken werden, jedoch gab er Gas und düste in Richtung Hemberg davon. Die Beamten folgten dem Mann im Hagener Audi und signalisierten ihm, dass er anhalten solle. Er jedoch fuhr über rote Ampeln und beschleunigte weiter, dabei wurden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Er konnte schließlich an einem Tankstellengelände an der Schlesischen Straße gestoppt werden. Wie sich hier herausstellte, war er nicht im Besitz eines Führerscheins. Nun wird gegen ihn ermittelt: Nötigung im Straßenverkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, verbotenes Kfz-Rennen, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Immerhin: ein Alkoholtest war unauffällig. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und es ging für den Hagener zu Fuß weiter. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

