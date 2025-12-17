POL-MK: Feuer in leerstehender Firma

Menden (ots) - Nach einem Vorfall am 23. November sucht die Polizei nach Zeugen: Ein 43-jähriger Mann wurde in der Nacht auf der Schreberstraße niedergeschlagen. Während einer Feier wollte er an dem Sonntagmorgen gegen 2 Uhr kurz zu seinem Fahrzeug gehen, das 200 Meter entfernt stand. Seine Frau fand ihn einige Zeit später auf dem Boden liegend. Er muss einen Schlag von hinten bekommen haben und kam erst im ...

