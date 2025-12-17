Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Feuer in leerstehender Firma
Hemer (ots)
Am Dienstagnachmittag brannte in einem leerstehenden Firmengebäude an der Bachstraße ein Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Feuer beschädigte eine Metalltür leicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. (cris)
