Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer in leerstehender Firma

Hemer (ots)

Am Dienstagnachmittag brannte in einem leerstehenden Firmengebäude an der Bachstraße ein Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Feuer beschädigte eine Metalltür leicht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

