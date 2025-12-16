Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 3.500 Euro für den guten Zweck

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Vergangenen Mittwoch fand in der St.-Aloysius-Kirche in Iserlohn ein adventliches Benefizkonzert statt. Polizei Märkischer Kreis, Pastoraler Raum Iserlohn und Polizeisportverein Iserlohn hatten eingeladen. Ab 19 Uhr gestalteten das NRW-Landespolizeiorchester unter der Leitung von Scott Lawton sowie der Junge Chor "5nach5" der Kinder- und Jugendkantorei Iserlohn ein stimmungsvolles Konzertprogramm.

Das Publikum spendete insgesamt 3.370 Euro zugunsten des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes "Kleine Raupe" der Johanniter-Unfall-Hilfe. Der Polizeisportverein Iserlohn stockte diese Summe auf 3.500 Euro auf.

Gestern wurde der Spendenscheck offiziell an Bettina Wichmann vom Hospizdienst "Kleine Raupe" übergeben (Foto). Sie freute sich sehr über das Vorweihnachtsgeschenk. Von dem Geld werden Weihnachtswünsche der 15 schwer erkrankten Kinder und Jugendlichen gekauft und eine Herbstreise für 2026 organisiert.

Die Veranstaltung stieß auf große Resonanz. Die ersten Besucher waren bereits eine Stunde vor Eröffnung da. Anschließend gab es viel Lob vom Publikum. Knapp 400 Besucherinnen und Besuchern füllten die Reihen, genossen die hervorragende Musik und zeigten sich spendabel. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell