POL-MK: Einbrüche - Taschendiebe

Unbekannte sind heute am frühen Morgen in eine Firma am Kerkhagen eingebrochen. Es wurden Gartengeräte gestohlen. Einen weiteren Einbruch gab es am Sonntag zwischen 23 und 23.30 Uhr. Unbekannte schlugen ein Loch in die gläserne Eingangstür eines Geschäftes an der Knapper Straße, verwüsteten den Verkaufsraum und stahlen unter anderem Spielekonsolen und Spiele.

Am Montag haben Taschendiebe wieder in Lüdenscheid zugegriffen. Am Montag zwischen 16.30 und 16.50 Uhr ging eine 80-jährige Frau über Lösenbacher Straße, Knapper Straße und Sternplatz zum Sterncenter. Als sie dort etwas bezahlen wollte, stellte sie fest, dass die Geldbörse nicht mehr in ihrem Trolley steckte. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben. Deshalb sollten Wertsachen dicht am Körper getragen werden, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Die Polizei hat den mit der Börse abhandengekommenen Personalausweis zur Fahndung ausgeschrieben und eine KUNO-Sperrung der Bankkarte veranlasst. (cris)

