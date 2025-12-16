Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto entwendet

Meinerzhagen (ots)

Am Schulzentrum Zum Rothenstein wurde gestern Abend zwischen 19.45-22 Uhr der schwarze Mini-Cooper eines 24-Jährigen gestohlen. Offenbar nahm jemand den Autoschlüssel an sich, den der 24-Jährige während seines Aufenthalts am Schulzentrum in seiner Jackentasche verwahrte. Schlüssel und Fahrzeug mit MK-Zulassung fehlen, die Polizei fahndet nach dem Pkw und bittet Zeugen um Mithilfe. Wer hat etwas gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0235491990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell