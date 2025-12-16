PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Fahndung nach Einbrechern ins Jugendzentrum

Neuenrade (ots)

In der Nacht vom 09.05.2025 auf den 10.05.2025 brachen unbekannte Tatverdächtige gewaltsam in das Jugendzentrum Neuenrade ein und entwendeten diverse Gegenstände. Die Tatverdächtigen kamen mit einem Fahrzeug vorgefahren und benutzen dieses offensichtlich um die Tatbeute zu transportieren. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach den Tätern. Die Bilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/189272

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Tatverdächtigen und dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

