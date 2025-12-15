Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Lüdenscheid (ots)
1. Messstelle
Ort Lüdenscheid, L 692 Zeit 15.12.2025, 08:18 Uhr bis 11:54 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1353 Verwarngeldbereich 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 11 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 67 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Lüdenscheid, Talstraße Zeit 15.12.2025, 08:00 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 2130 Verwarngeldbereich 106 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 80 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
