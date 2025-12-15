PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle

Ort Lüdenscheid, L 692 Zeit 15.12.2025, 08:18 Uhr bis 11:54 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1353 Verwarngeldbereich 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 11 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 67 km/h 30 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK

2. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Talstraße Zeit 15.12.2025, 08:00 Uhr bis 12:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 2130 Verwarngeldbereich 106 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 80 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

