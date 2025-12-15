Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Metall-Diebe im Märkischen Gewerkepark Rosmart
Altena (ots)
Metall-Diebe haben im Märkischen Gewerbepark Rosmart zugeschlagen: In der Nacht zum Freitag wurde in eine Firma an der Rosmarter Allee eingebrochen. Unbekannte schnitten an der Rückseite eines Firmengebäudes ein Loch in die Fassade. So konnten sie rund zwei Tonnen Bronze und Messing abtransportieren. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 02352/9199-0. (cris)
