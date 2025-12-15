PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch - Schlägerei

Halver (ots)

Zwischen dem 29. November und Samstagmittag wurde versucht, am Droste-Hülshoff-Weg eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen. Die Bewohner bemerkten die Hebelspuren und informierten die Polizei.

Am Samstag kam es in einem Café an der Frankfurter Straße zu einer Schlägerei. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, würden mehrere Männer auf einen am Boden liegenden Mann eintreten. Als die Polizei eintraf, war von einer Auseinandersetzung nichts mehr zu sehen. Allerdings berichteten Zeugen von dem Vorfall. Die Polizeibeamten suchten das 37-jährige Opfer zu Hause auf. Der Mann verweigerte alle Angaben und erklärte seine Verletzungen damit, dass er die Treppe heruntergefallen sei. Es folgten umfangreiche Ermittlungen zu drei möglichen Tätern. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

