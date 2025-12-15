Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Widerstand - Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr - Einbrüche - Randale im Geschäft u.a.

Menden (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppte eine Polizeistreife am Sonntag um 15.45 Uhr auf der Unnaer Landstraße einen Pkw. Aus dem Wagen schlug den Beamten Cannabis-Geruch entgegen. Die 30-jährige Fahrerin zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum. Sie lehnte den freiwilligen Drogenvortest ab genauso ab wie die Blutproben-Abgabe. Sie werde nicht mitmachen, verkündete sie den Beamten und setzte sich wieder in ihren Pkw zu ihrem Kind und einem weiteren Mitfahrer. Alle Überredungsversuche fruchteten nicht. Die Beamten zogen sie schließlich gegen ihren Widerstand aus dem Fahrzeug. Sie wurde schreiend und um sich schlagend in den Streifenwagen gesetzt. Ein Polizeibeamter bekam Tritte. Die Frau titulierte die Polizeibeamten als "Bullen, Wichser und Frauenschläger". Die Polizeibeamten fertigten diverse Anzeigen: wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands, Beleidigung auf sexueller Grundlage, vorsätzlicher Körperverletzung sowie Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Am Freitagabend gegen 18.20 Uhr versuchten Unbekannte, an der Marktstraße einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Sie steckten einen illegalen Böller in den Automaten. Der Automat und der Inhalt wurden erheblich beschädigt, das Gehäuse hielt jedoch stand. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

An der Max-Eyth-Straße wurde an einem Firmengelände ein Zaun aufgeschnitten. Die Polizei dokumentierte den Schaden.

Unbekannte haben am Samstagabend Verkehrsschilder in Höhe der Papiermühle auf die Hönnetalstraße gestellt. Ein Pkw-Fahrer konnte den Schildern gegen 23.30 Uhr gerade noch ausweichen. Die Einbahnstraßen-Schilder waren in der Dunkelheit erst im letzten Augenblick erkennbar. Der Fahrer zog die Schilder von der Straße und informierte die Polizei. Die ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein 38-jähriger Mann randalierte am Samstag kurz vor 15 Uhr einem Geschäft am Heimkerweg. Nach Angaben der Verkäuferin wollte er getragene Schuhe reklamieren. Als die Mitarbeiterin die Ware nicht zurücknehmen wollte, schrie er im Geschäft herum, beleidigte und bedrohte die Mitarbeiter massiv. Als er den Laden nicht verlassen wollte, riefen die Mitarbeiter die Polizei. Auch gegenüber den Beamten setzte der 38-Jährige seine Drohungen fort und beleidigte sie als "Arschlöcher". Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten, nach Untersuchung durch einen Arzt und in Absprache mit einer Richterin, in Gewahrsam genommen. Er bekam Anzeigen wegen Beleidigung, Beleidigung auf sexueller Grundlage sowie Bedrohungen.

Unbekannte sind am Samstag zwischen 12 und 22.40 Uhr in ein Wohnhaus an der Friedhofstraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür, durchwühlten die Räume und stahlen Schmuck. (cris)

Unbekannte Täter hebelten zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen das Fenster eines Hauses am Schwitter Weg auf. Sie durchwühlten Schubladen und Schränke. Ob sie Beute machten, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

