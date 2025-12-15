Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Ladengeschäft
Lüdenscheid (ots)
An der Knapper Straße, Ecke Lösenbacher Straße, schlugen unbekannte Täter vermutlich am späten Sonntagabend die Fensterscheibe eines Ladengeschäftes ein. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten diverse Elektrogeräte. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell