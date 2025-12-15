Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahrzeug beschädigt
Balve (ots)
Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Samstag einen Golf. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hönnetalstraße. Die Täter zerstachen alle Reifen und zerkratzten den Wagen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)
