Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diesel-Diebstahl

Altena (ots)

Unbekannte hebelten in der Nacht zu Freitag den Tankdeckel eines LKW auf und entwendeten mehrere hundert Liter Diesel. Das Fahrzeug stand an der Katharinenstraße. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Altena entgegen. (dill)

