POL-MK: Diesel-Diebstahl

Lüdenscheid (ots) - Eine 95-jährige Pkw-Fahrerin hat beim Abbiegen auf einen Parkplatz eine Mutter mit ihrem sechsjährigen Kind erfasst. Das Kind erlitt schwere Verletzungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bog die 95-jährige Fahrerin aus Lüdenscheid gegen 11.45 Uhr mit ihrem Pkw von der Martin-Niemöller-Straße auf den Parkplatz Kirchheim ab. Möglicherweise verwechselte sie Gas- und Bremspedal, so dass ihr ...

