Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei

Werdohl (ots)

Messstelle Werdohl-Beul L 692l; Zeit 12.12.2025, 5:50 bis 11:30 Uhr; Art der Messung: ESO; Gemessene Fahrzeuge 1685; Verwarngeldbereich 101; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 9; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 73 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

