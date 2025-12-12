Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessung der Polizei
Werdohl (ots)
Messstelle Werdohl-Beul L 692l; Zeit 12.12.2025, 5:50 bis 11:30 Uhr; Art der Messung: ESO; Gemessene Fahrzeuge 1685; Verwarngeldbereich 101; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 9; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 73 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
