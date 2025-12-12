PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl aus Pkw - Häusliche Gewalt

Hemer (ots)

Nach dem dritten Einsatz wegen Lärmbelästigung hat die Polizei am Donnerstagnachmittag ein Paar in Gewahrsam genommen. Polizei und Ordnungsamt hatten die beiden stark Alkoholisierten bereits zweimal zur Ruhe ermahnt. Beim dritten Einsatz gegen 17.15 Uhr gingen sowohl die Frau als auch der Mann drohend auf die Polizeibeamten zu. Da Hinweise auf eine häusliche Gewalt vorlagen, sprachen die Beamten gegen den Mann eine Wohnungsverweisung aus und nahmen ihn in Gewahrsam. Dagegen leistete der Mann Widerstand und versuchte, die Polizeibeamten zu schlagen. Da auch die Frau weiter randalierte, wurde auch sie in Gewahrsam genommen. Ein Arzt untersuchte beide. Die Beamten schrieben Anzeigen wegen tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Opfer häuslicher Gewalt sollten sich nicht scheuen, im akuten Fall die Polizei zu benachrichtigen. Ratsuchende Frauen können sich auch an das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" wenden, das rund um die Uhr unter Telefon 116016 erreichbar ist.

Heute Morgen gegen 2.30 Uhr entdeckten Mitarbeiter des Ordnungsamtes und die Besatzung eines Krankenwagens an der Ihmerter Straße eine verwirrt und hilflos wirkende Frau. Die hinzu gerufene Polizei stellte fest, dass ein Haftbefehl wegen einer nicht gezahlten Geldbuße gegen die 41-jährige Frau aus Iserlohn vorlag. In ihrer Tasche steckten ein Beil, Abschleppseile, Erste-Hilfe-Tasche, diverse andere Utensilien und ein fremder Fahrzeugschein. Polizeibeamte suchten die Halteranschrift an der Frönsberger Straße auf und stellten fest, dass der zugehörige Pkw durchwühlt wurde. Ein Familienangehöriger der Frau zahlte die fällige Summe, so dass sie entlassen werden konnte. Die Polizei leitete ein Verfahren ein wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen. Polizeibeamte stellten am Morgen bei der Frau weiteres Diebesgut aus dem besagten Pkw sicher und lieferte alles bei der Halterin des Pkw ab. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

