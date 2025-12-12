PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ohne Versicherung gefahren - Mit Schlagstock in der Jacke Ware gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei kontrollierte am Dienstagmittag einen Kleintransporter auf der Golsber-ger Straße. Eine Überprüfung in den polizeilichen Systemen ergab, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Der 23-jährige Fahrer sowie die als Halterin eingetragene, gleichaltrige Ehefrau bekamen Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Zwischen den Eltern saß ein nicht gesicher-tes Kleinkind in einer Babyschale. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt so lange, bis ein Versicherungsschutz besteht. Am Donnerstagnachmittag trafen Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Polizeibeam-te in der Fußgängerzone Wilhelmstraße einen E-Sooter-Fahrer. Der 26-Jährige hat-te keine Versicherung abgeschlossen. Er erklärte, dass er noch in der "Testphase" des Gefährtes sei. Auch er bekam eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Ein 17-Jähriger wurde am Dienstagmittag in einem Supermarkt im Stern Center beim Diebstahl von zwei Dosen Energy Drink erwischt. Vor seiner Durchsuchung übergab er den hinzu gerufenen Polizeibeamten einen Teleskopschlagstock. Die Polizei ermittelt wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ein Erziehungsberechtigter holte den Minderjährigen ab. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

