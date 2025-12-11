PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: A46 kurzzeitig gesperrt

Iserlohn (ots)

Die A 46 zwischen Hemer und Iserlohn-Seilersee musste ab ca. 20.30 Uhr für etwa 15 Minuten gesperrt werden. Hintergrund war ein Einsatz von Feuerwehr und Polizei mit einer Person in einer psychischen Ausnahmesituation. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 11.12.2025 – 14:55

    POL-MK: Betrüger ergaunern fünfstellige Summe bei älterem Ehepaar

    Lüdenscheid (ots) - Heute Vormittag haben Betrüger ein älteres Ehepaar um eine fünfstellige Geldsumme gebracht. Unter einer Legende rief zunächst ein angeblicher Sparkassenmitarbeiter an, gaukelte einen versuchten Diebstahl zum Nachteil des Ehepaares vor und kündigte an, dass die Polizei sich deswegen melden werde. Nur wenige Minuten nach der Ankündigung, ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 11:23

    POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlicher Taschendiebin

    Iserlohn (ots) - Die Polizei fahndet öffentlich nach einer Tatverdächtigen eines Taschendiebstahls und anschließenden Computerbetruges. Die Gesuchte nutzte eine zuvor gestohlene Debitkarte und hob einen vierstelligen Geldbetrag vom Konto ihres Opfers ab. Wer kennt die Frau und kann Hinweise zu ihrer Identität geben? Das Foto ist im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/188899 Hinweise ...

    mehr
