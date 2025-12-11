Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: A46 kurzzeitig gesperrt
Iserlohn (ots)
Die A 46 zwischen Hemer und Iserlohn-Seilersee musste ab ca. 20.30 Uhr für etwa 15 Minuten gesperrt werden. Hintergrund war ein Einsatz von Feuerwehr und Polizei mit einer Person in einer psychischen Ausnahmesituation. (cris)
