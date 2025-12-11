PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Weihnachtliches Benefizkonzert: Presse-Termin zur symbolischen Übergabe der gesammelten Spenden

Iserlohn (ots)

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6151341

Nach dem weihnachtlichen Benefizkonzert am gestrigen Abend, laden Polizei Märkischer Kreis, Pastoraler Raum Iserlohn und Polizeisportverein Iserlohn interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter zur symbolischen Übergabe der Spendengelder an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst "kleine Raupe" der Johanniter Iserlohn ein.

Der Termin findet am Montag, 15.12.2025, um 11 Uhr, vor der St. Aloysiuskirche Iserlohn, statt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

