Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Weihnachtliches Benefizkonzert: Presse-Termin zur symbolischen Übergabe der gesammelten Spenden

Iserlohn (ots)

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/6151341

Nach dem weihnachtlichen Benefizkonzert am gestrigen Abend, laden Polizei Märkischer Kreis, Pastoraler Raum Iserlohn und Polizeisportverein Iserlohn interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter zur symbolischen Übergabe der Spendengelder an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst "kleine Raupe" der Johanniter Iserlohn ein.

Der Termin findet am Montag, 15.12.2025, um 11 Uhr, vor der St. Aloysiuskirche Iserlohn, statt. (dill)

