Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlicher Taschendiebin
Iserlohn (ots)
Die Polizei fahndet öffentlich nach einer Tatverdächtigen eines Taschendiebstahls und anschließenden Computerbetruges. Die Gesuchte nutzte eine zuvor gestohlene Debitkarte und hob einen vierstelligen Geldbetrag vom Konto ihres Opfers ab. Wer kennt die Frau und kann Hinweise zu ihrer Identität geben?
Das Foto ist im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/188899
Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)
