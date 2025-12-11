PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer am Bahnhof verursacht Einstellung des Bahnverkehrs

Kierspe (ots)

Ein bisher unbekannter Täter randalierte gestern am Bahnhof. Zeugen alarmierten gegen 22.15 Uhr die Polizei, weil er mit Flaschen und Steinen die Scheiben eines Bahnwartehäuschens beschädigt hatte. Anschließend ging er über die Bahngleise davon und konnte auch von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der Bahnverkehr musste für die Dauer des Einsatzes eingestellt werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und suchen Zeugen. Wer hat den Täter gesehen? Er war männlich, etwa 180 cm groß, trug einen dunklen Kapuzenpullover, dunkle Hose und einen dunklen Rucksack. Hinweise an die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 15:24

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Kierspe (ots) - Messstelle Kierspe, Volmestraße; Zeit 10.12.2025, 8:52 bis 12:35 Uhr; Art der Messung: ESO 1; Gemessene Fahrzeuge 1335; Verwarngeldbereich 78; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 12; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 82 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde MK. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 10:11

    POL-MK: Vermisste gefunden

    Menden (ots) - Bezugsmeldung vom 08.12.2025 - 09:28 (gelöscht): Polizei sucht nach vermisster Jugendlicher Die Vermisste konnte im Bereich Hamburg wohlauf angetroffen werden. Die Polizei hat die Suche daher eingestellt. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:47

    POL-MK: Einbruch in Doppelhaus / Versuchter E-Scooter-Diebstahl

    Iserlohn (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen 25.11. und 08.12. in eine Doppelhaushälfte an der Oestricher Straße ein. Hierfür öffneten sie gewaltsam eine Tür und durchwühlten Schubladen und Schränke. Offenbar machten sie keine Beute. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchzeit. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren