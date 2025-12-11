Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer am Bahnhof verursacht Einstellung des Bahnverkehrs

Kierspe (ots)

Ein bisher unbekannter Täter randalierte gestern am Bahnhof. Zeugen alarmierten gegen 22.15 Uhr die Polizei, weil er mit Flaschen und Steinen die Scheiben eines Bahnwartehäuschens beschädigt hatte. Anschließend ging er über die Bahngleise davon und konnte auch von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der Bahnverkehr musste für die Dauer des Einsatzes eingestellt werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und suchen Zeugen. Wer hat den Täter gesehen? Er war männlich, etwa 180 cm groß, trug einen dunklen Kapuzenpullover, dunkle Hose und einen dunklen Rucksack. Hinweise an die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell