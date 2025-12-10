Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Kierspe (ots)
Messstelle Kierspe, Volmestraße; Zeit 10.12.2025, 8:52 bis 12:35 Uhr; Art der Messung: ESO 1; Gemessene Fahrzeuge 1335; Verwarngeldbereich 78; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 12; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 82 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde MK.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell