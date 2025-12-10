PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Kierspe (ots)

Messstelle	Kierspe, Volmestraße;
Zeit				10.12.2025, 8:52 bis 12:35 Uhr;
Art der Messung:		ESO 1;
Gemessene Fahrzeuge		1335;
Verwarngeldbereich 		78;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	12;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		82 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		Pkw;
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 10:11

    POL-MK: Vermisste gefunden

    Menden (ots) - Bezugsmeldung vom 08.12.2025 - 09:28 (gelöscht): Polizei sucht nach vermisster Jugendlicher Die Vermisste konnte im Bereich Hamburg wohlauf angetroffen werden. Die Polizei hat die Suche daher eingestellt. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:47

    POL-MK: Einbruch in Doppelhaus / Versuchter E-Scooter-Diebstahl

    Iserlohn (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen 25.11. und 08.12. in eine Doppelhaushälfte an der Oestricher Straße ein. Hierfür öffneten sie gewaltsam eine Tür und durchwühlten Schubladen und Schränke. Offenbar machten sie keine Beute. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchzeit. Die ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 09:44

    POL-MK: Randalierer greift Polizisten mit Machete an

    Werdohl (ots) - In Eveking randalierte in den frühen Morgenstunden ein Werdohler in seiner Wohnung. Die Lebensgefährtin des 35-Jährigen flüchtete sich auf die Straße und rief die Polizei. Beamte suchten den stark alkoholisierten Mann auf. Dieser zog unvermittelt eine Machete und ging auf die Polizisten zu. Die Beamten setzten ein Distanzelektroimpulsgerät (sog. Taser) ein und überwältigten ihn. Verletzt wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren