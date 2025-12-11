PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Imbiss

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter drangen vergangene Nacht in einen Imbiss an der Westfalenstraße ein. Hierfür hebelten sie die Eingangstür auf. Beute machten sie keine. Wer hat in der letzten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

