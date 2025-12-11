POL-MK: Einbruch in Imbiss

Menden (ots) - Unbekannte Täter brachen letzte Nacht, 3.15 Uhr, die Tür zu einer Tankstelle an der Fröndenberger Straße auf. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie Zigaretten. Auf der Aufzeichnung der Videoüberwachung sind mehrere Personen zu erkennen, die nach der Tat in einem dunklen Fahrzeug davon fahren. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Wer hat die Tat oder vor, während oder nach der Tat die Täter ...

