POL-MK: Mit 87 km/h durch die geschlossene Ortschaft: Fahrverbot

Lüdenscheid (ots) - Heute Vormittag haben Betrüger ein älteres Ehepaar um eine fünfstellige Geldsumme gebracht. Unter einer Legende rief zunächst ein angeblicher Sparkassenmitarbeiter an, gaukelte einen versuchten Diebstahl zum Nachteil des Ehepaares vor und kündigte an, dass die Polizei sich deswegen melden werde. Nur wenige Minuten nach der Ankündigung, ...

