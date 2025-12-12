PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 87 km/h durch die geschlossene Ortschaft: Fahrverbot

Iserlohn/ Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle	Iserlohn, Caller Weg;
Zeit				11.12.2025, 11:45 bis 14 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		215;
Verwarngeldbereich 		13;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		53 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK.

2. Messstelle Iserlohn, Griesenbraucker Straße; Zeit 11.12.2025, 14 bis 15 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 80; Verwarngeldbereich 21; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 52 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.

3. Messstelle	Iserlohn, Echelnteichstraße;
Zeit				11.12.2025, 15:30 bis 18 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		230;
Verwarngeldbereich 		60;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	5;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		61 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		Krad;
4. Messstelle	Lüdenscheid, Bräuckenstraße;
Zeit				11.12.2025, 10:38 bis 15:35 Uhr;
Art der Messung:		ESO;
Gemessene Fahrzeuge		4030;
Verwarngeldbereich 		147;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	19;
Anzahl der Fahrverbote		2;
Höchster Messwert		87 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		Pkw;
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

