Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mit 87 km/h durch die geschlossene Ortschaft: Fahrverbot
Iserlohn/ Lüdenscheid (ots)
1. Messstelle Iserlohn, Caller Weg; Zeit 11.12.2025, 11:45 bis 14 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 215; Verwarngeldbereich 13; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 53 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Iserlohn, Griesenbraucker Straße; Zeit 11.12.2025, 14 bis 15 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 80; Verwarngeldbereich 21; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 52 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Iserlohn, Echelnteichstraße; Zeit 11.12.2025, 15:30 bis 18 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 230; Verwarngeldbereich 60; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 61 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Krad;
4. Messstelle Lüdenscheid, Bräuckenstraße; Zeit 11.12.2025, 10:38 bis 15:35 Uhr; Art der Messung: ESO; Gemessene Fahrzeuge 4030; Verwarngeldbereich 147; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 19; Anzahl der Fahrverbote 2; Höchster Messwert 87 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde MK.
