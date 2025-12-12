Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Garagen - Taschendiebe

Menden (ots)

Aus einer Garage am Hagebuttenweg wurde am Donnerstagmorgen ein Pedelec gestohlen. Ein Unbekannter öffnete gegen 4.30 Uhr gewaltsam eine Hintertür und stahl das Fahrrad. An der Lerchenstraße verschaffte sich ein Unbekannter in derselben Nacht Zugang zu einer Garage. Möglicherweise wurde er gestört, denn dort nahm er nichts mit.

Am Donnerstag wurde eine 68-jährige Frau beim Einkaufen in einem Modegeschäft an der Unnaer Straße bestohlen. Als sie gegen 18.40 Uhr ihre Ware bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Rucksack offenstand und die Geldbörse weg war. Kurz zuvor war sie in dem Geschäft angerempelt worden. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben. Am Donnerstag griffen sie auch in Altena, Iserlohn und Plettenberg zu. Sie suchen überall dort nach ihren Opfern, wo sich viele Menschen aufhalten. Beliebte Tatorte sind Discounter. Deshalb sollten Kunden auch dort ihre Geldbörsen möglichst dicht am Körper verwahren - beispielsweise in Innentaschen. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort für Wertsachen. Geschickte Täter greifen aber auch in Jacken- oder sogar Gesäßtaschen. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Die Täter heben ansonsten umgehend hohe Geldbeträge vom Konto ihres Opfers ab, bevor das überhaupt bemerkt hat, dass es bestohlen wurde. Der Schaden für die Betroffenen ist oft nicht nur in Euro zu beziffern, denn in der Regel folgt ein enormer zeitlicher Aufwand, um alle Dokumente neu zu beantragen bzw. Sperren zu veranlassen. Deshalb sollte man bei kleineren Erledigungen oder zum Beispiel für den Bummel über einen Weihnachtsmarkt nur das Notwendigste mitnehmen, statt auch Impfausweise, diverse Kreditkarten oder wichtige Abholscheine herumzuschleppen. (cris)

