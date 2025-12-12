Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe - Kfz-Kennzeichen gestohlen

Altena (ots)

Altena

In der Nacht zum Donnerstag wurden von einem Am Hellen Hahn abgestellten grauen Peugeot 2008 beide Kennzeichen gestohlen.

Einer 69-jährigen Frau wurde am Donnerstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße eine Stofftasche mitsamt Geldbörse, Papieren, Bargeld und Bankkarte gestohlen. Als sie den Markt gegen 11 Uhr betrat, hing die Tasche an ihrem Rollator. Gegen 11.30 Uhr fiel ihr auf, dass die Tasche weg war. Die Polizei warnt weiter dringend vor Taschendieben. Am Donnerstag griffen sie auch in Plettenberg, Iserlohn und Menden zu. Sie suchen überall dort nach ihren Opfern, wo sich viele Menschen aufhalten. Beliebte Tatorte sind Discounter. Deshalb sollten Kunden auch dort ihre Geldbörsen möglichst dicht am Körper verwahren - beispielsweise in Innentaschen. Der Einkaufswagen ist der schlechteste Aufbewahrungsort für Wertsachen. Geschickte Täter greifen aber auch in Jacken- oder sogar Gesäßtaschen. Keinesfalls darf die PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. Die Täter heben ansonsten umgehend hohe Geldbeträge vom Konto ihres Opfers ab, bevor das überhaupt bemerkt hat, dass es bestohlen wurde. Der Schaden für die Betroffenen ist oft nicht nur in Euro zu beziffern, denn in der Regel folgt ein enormer zeitlicher Aufwand, um alle Dokumente neu zu beantragen bzw. Sperren zu veranlassen. Deshalb sollte man bei kleineren Erledigungen oder zum Beispiel für den Bummel über einen Weihnachtsmarkt nur das Notwendigste mitnehmen, statt auch Impfausweise, diverse Kreditkarten oder wichtige Abholscheine herumzuschleppen. (cris)

