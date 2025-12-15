PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden/ Hemer/ Kierspe/ Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle	Menden-Lendringsen, Lendringser Hauptstraße;
Zeit				13.12.2025, 7:20 bis 10:35 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		763;
Verwarngeldbereich 		43;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		52 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK.

2. Messstelle Hemer-Deilinghofen, Europastraße; Zeit 13.12.2025, 10:50 bis 12:15 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 262; Verwarngeldbereich 10; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 61 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.

§. Messstelle Kierspe, Volmestraße; Zeit 14.12.2025, 08:18 Uhr bis 09:48 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 177; Verwarngeldbereich 6; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 68 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde DO.

$. Messstelle	Kierspe, Kölner Straße;
Zeit				14.12.2025, 10 bis 11:05 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		116;
Verwarngeldbereich 		5;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		64 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		Pkw;
Zulassungsbehörde	MK.
%. Messstelle	Lüdenscheid, Bräuckenstraße;
Zeit				14.12.2025, 11:48 bis 13:48 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		611;
Verwarngeldbereich 		14;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		80 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		Pkw;
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

