Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Menden/ Hemer/ Kierspe/ Lüdenscheid (ots)
1. Messstelle Menden-Lendringsen, Lendringser Hauptstraße; Zeit 13.12.2025, 7:20 bis 10:35 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 763; Verwarngeldbereich 43; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 52 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Hemer-Deilinghofen, Europastraße; Zeit 13.12.2025, 10:50 bis 12:15 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 262; Verwarngeldbereich 10; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 61 km/h statt 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.
§. Messstelle Kierspe, Volmestraße; Zeit 14.12.2025, 08:18 Uhr bis 09:48 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 177; Verwarngeldbereich 6; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 68 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde DO.
$. Messstelle Kierspe, Kölner Straße; Zeit 14.12.2025, 10 bis 11:05 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 116; Verwarngeldbereich 5; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 64 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde MK.
%. Messstelle Lüdenscheid, Bräuckenstraße; Zeit 14.12.2025, 11:48 bis 13:48 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 611; Verwarngeldbereich 14; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 80 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Pkw; Zulassungsbehörde MK.
