Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Pkw erfasst Mutter mit Kind
Lüdenscheid (ots)
Eine 95-jährige Pkw-Fahrerin hat beim Abbiegen auf einen Parkplatz eine Mutter mit ihrem sechsjährigen Kind erfasst. Das Kind erlitt schwere Verletzungen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bog die 95-jährige Fahrerin aus Lüdenscheid gegen 11.45 Uhr mit ihrem Pkw von der Martin-Niemöller-Straße auf den Parkplatz Kirchheim ab. Möglicherweise verwechselte sie Gas- und Bremspedal, so dass ihr Wagen die Mutter mit ihrem Kind erfasste. Die 46-jährige Lüdenscheiderin erlitt leichte, ihr Kind sehr schwere Verletzungen. Da die Notärztin Lebensgefahr nicht ausschließen konnte, wurde ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam aus Wuppertal angefordert, das die Lüdenscheider Polizei bei der Sicherung der Spuren unterstützt. Der Verkehr auf der Martin-Niemöller-Straße ist nicht beeinträchtigt. (cris)
