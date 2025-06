Coesfeld (ots) - Eine aufmerksame Zeugin meldete am 25.06.2025, gegen 17.20 Uhr, eine Rauchentwicklung auf dem Gelände eines Seniorenwohnheims auf der Straße "An der Alten Fahrt" in Olfen. Zwei Mülltonnen gerieten aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Durch umgehende Löschmaßnahmen konnte verhindert werden, dass die dahinterliegende Grünfläche ebenfalls in Flammen ...

