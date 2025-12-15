PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßliche Handy-Betrüger überführt

Meinerzhagen (ots)

Ein Iserlohner wurde am Wochenende Opfer von Betrügern. Über ein Kleinanzeigenportal war er auf den Verkäufer eines hochwertigen Smartphones gestoßen. Man traf sich in Olpe zwecks Übergabe. Bei der Überprüfung der Ware stellte er fest, dass diese gefälscht war. Da hatten die Täter mit der vierstelligen Bargeldsumme bereits die Beine in die Hand genommen und waren weggelaufen. Er erstattete Anzeige bei der Polizei in Olpe.

Der Iserlohner wollte das nicht auf sich sitzen lassen und ging auf die Suche. In besagtem Portal entdeckte er dieselbe Anzeige erneut und bat eine Bekannte darum, einen Kauf samt Übergabe zu initiieren. Zum Treffpunkt - dieses Mal in Meinerzhagen - brachte er dann jedoch nicht nur seine Bekannte, sondern auch eine Polizeistreife der Wache Meinerzhagen mit. Die Beamten nahmen das Handy in Augenschein, stellten fest, dass es sich auch hier um eine Fälschung handelte und stellten es sicher. Die beiden Tatverdächtigen aus Siegen (16 und 21) wurden wegen Betruges angezeigt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

