Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägerei bei Hochzeitsfeier - Prügel am Straßenrand

Hemer (ots)

Eine größere Hochzeitsfeier in der Christkönig-Kirche Am Sinnerauwer nahm am Samstag mit einer Schlägerei einen ungeplanten Verlauf. Die Braut musste ins Krankenhaus gebracht werden. Weil es angeblich 30 Beteiligte gab, rückten Polizei und Rettungsdienst kurz nach 22 Uhr mit einem erheblichen Kräfteaufgebot an. Die Schlägerei soll sich laut ersten Zeugenaussagen bei einem Hochzeitsspiel namens "Krawattenwerfen" unter den Männern entwickelt haben. Ein 39-jähriger Beteiligter und die Braut wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten fertigten Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung gegen vier Männer im Alter von 19, 28 39 und 47. Auch nach der Anzeigenaufnahme blieben mehrere Streifenwagen bis gegen Mitternacht zur Nachaufsicht im Umfeld der Feier.

Zwei 17-Jährige haben sich am Freitagmittag am Rand der Zeppelinstraße geprügelt. Als ein Rettungswagen vorbeikam, flüchtete einer der beiden, kehrte aber später zurück. Den hinzu gerufenen Polizeibeamten berichteten die beiden von einem weiteren, vorhergehenden Streit. Die Beamten schrieben Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzungen. (cris)

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
